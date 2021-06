Velletri: parco pubblico dedicato a poliziotto Matteo Demenego ucciso a Trieste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il suo sacrificio, come quello del collega Pierluigi - si legge in una nota della Polizia di Stato -, è la prova del lavoro quotidiano che chi indossa la divisa svolge coraggiosamente a garanzia della sicurezza e della libertà dei cittadini. La comunità di Velletri, dove Matteo è cresciuto, ha manifestato da subito un sentimento corale di riconoscenza e vicinanza ai familiari e si è impegnata a ricordare quel ragazzo allegro, gentile che aveva deciso di servire lo Stato. La scelta di dedicargli un Parco Pubblico è stata l’occasione per recuperare e valorizzare un’area di verde urbano che in questa nuova veste si apre alla cittadinanza ed in particolare ai più piccoli, donne ed uomini di domani che, ricordando la vita di Matteo, spesa per gli altri fino all’ultimo istante, potranno meglio orientare il loro cammino". (segue) (Com)