Velletri: parco pubblico dedicato a poliziotto Matteo Demenego ucciso a Trieste (3)

- "La presenza del capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini, ci onora e conferma l’attenzione che la Polizia di Stato ha per la famiglia di Matteo, per la comunità di Velletri e per il Paese intero – dichiara il sindaco di Velletri Orlando Pocci -. Ricordare i caduti che difendono le nostre libertà è un gesto che segna il grado di civiltà della comunità nazionale e che aiuta le giovani generazioni a comprendere il senso delle Istituzioni che Matteo aveva scelto di tutelare". La cerimonia si è conclusa con l’apposizione sulle 100 cartoline realizzate dalla famiglia Demenego raffiguranti l’effige della volante 2, volante nella quale operavano Matteo e Pierluigi, ed il mezzo busto del giovane Assistente in divisa, dei 100 francobolli della Polizia di Stato e del timbro di annullo. (segue) (Com)