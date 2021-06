Velletri: parco pubblico dedicato a poliziotto Matteo Demenego ucciso a Trieste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della polizia, Prefetto Lamberto Giannini, nel suo intervento ha evidenziato che: "Intitolare questo giardino pubblico a Matteo, significa illuminarlo del suo valore civile, del suo esempio per tutti, è un modo di fare comunità, di stare insieme, di stringersi attorno a una famiglia, una bella famiglia che non dimentica. L’esempio di Matteo sono le sue notti sulle volanti, il legame che lo univa a Pierluigi e ai suoi colleghi, è l’esempio di una vita fatta al servizio dei cittadini, di tutti, lontano dalla città di origine con il grande entusiasmo che regala la gioventù. In questo parco, i vostri concittadini, i vostri figli osserveranno la targa e, immersi nel verde, ricorderanno sempre la storia di Matteo, un giovane e valoroso poliziotto, un servitore dello stato il cui estremo sacrificio così onoreremo ogni giorno, lavorando sempre per garantire il bene comune e guardando sempre a questi esempi luminosi", conclude Giannini. (Com)