Libia: ministero Petrolio contesta dichiarazioni inviato Usa Norland su Noc

- Il ministero del Petrolio libico ha contestato le dichiarazioni dell’inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, l’ambasciatore Richard Norland, che durante un incontro con il presidente della compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation, Mustafa Sanallah, ha sottolineato la necessità di “preservare la natura tecnocratica e apolitica” della Noc “per il bene di tutti i libici”. In un comunicato stampa diffuso sulla pagina Facebook, il ministero ha affermato che la dichiarazione di Norland “costituisce un'ingerenza pubblica negli affari interni dello stato libico e incide sull'operato del ministero, che è a capo di questo importante settore”. Per il ministero del Petrolio questa ingerenza nella questione libica è “inaccettabile e incide sulla sovranità nazionale per quanto riguarda la gestione delle risorse statali e della ricchezza nazionale”. Nella nota, il ministero ha ribadito che la Noc è uno degli organismi del dicastero a sua volta strumento governativo responsabile del settore petrolifero. Infine, il Ministero del Petrolio libico ha concluso, affermando che la dichiarazione dell’ambasciatore Norland è intesa “come un tentativo di minare gli sforzi del governo di unitario per allontanare lo spettro della divisione istituzionale che i libici hanno sofferto per molti anni”.(Lit)