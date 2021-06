Russia: Cremlino, false notizie su blocco promozioni per chi non si vaccina contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono vere le indiscrezioni secondo cui i dipendenti dell'amministrazione presidenziale russa non beneficeranno di promozioni lavorative se rifiutano la vaccinazione contro il coronavirus. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Non è vero", ha detto Peskov. In precedenza, il portale “Octagon”, citando sue fonti, ha riferito che i dipendenti dell'amministrazione presidenziale e della pubblica amministrazione non beneficeranno di nuove nomine o promozioni qualora non siano completamente vaccinati contro il Covid-19. (Rum)