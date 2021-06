Casa: assessore Lazio, 15 milioni per 200 ascensori in complessi Ater di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato una delibera con cui vengono assegnati 27 milioni di euro per interventi di riqualificazione degli immobili di edilizia popolare, di cui 15 milioni per le manutenzioni degli edifici Ater di Roma e 12 milioni per tutte le altre Ater del Lazio. In particolare, queste risorse saranno destinate alla realizzazione e alla manutenzione degli ascensori in tutti gli edifici Ater di Roma e delle altre province, con l'obiettivo di migliorare la qualità abitativa dei residenti e di "liberare" quei cittadini che oggi sono costretti a restare in casa per problemi di deambulazione e senza ascensore. L'Amministrazione Zingaretti ha già definito un programma di azione, insieme all'Ater di Roma, che riguarda circa 198 palazzine di edilizia pubblica per altrettanti ascensori con una spesa complessiva di 15 milioni di euro. (segue) (Com)