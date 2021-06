Casa: assessore Lazio, 15 milioni per 200 ascensori in complessi Ater di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi due complessi Ater su cui si interverrà sono nei quartieri del Tufello e di Valmelaina, per poi proseguire con altri edifici nelle zone di Pietralata, Ponte Mammolo, Garbatella, Tiburtino III, Acilia, Quarticciolo, San Basilio, Torrevecchia, Primavalle, Ostia Lido, Torre Gaia, Quadraro, Tor Marancia, Montesacro, Testaccio, Trullo, Tor de Schiavi, Settecamini, Torre Spaccata, Vigne Nuove e Spinaceto. "Con questo investimento avviamo un grande piano di ammodernamento degli edifici Ater di Roma con la realizzazione e la manutenzione straordinaria di quasi 200 ascensori in altrettanti edifici popolari nei vari quadranti della città. Un'importante operazione che estenderemo anche alle Ater delle altre province del Lazio per migliorare la qualità dei servizi e per consentire alle persone con difficoltà motorie di non essere costrette a rimanere bloccate in casa perché l'ascensore non c'è o non funziona: un impegno di civiltà per restituire piena dignità ai cittadini che vivono nei complessi di edilizia residenziale pubblica", commenta in una nota Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio. (Com)