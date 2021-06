Campania: Salvini, De Luca impone mascherine, da lui ideologia anziché buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole continuare a imporle a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi divieti. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e ad una prudente normalità, dall’altra ci sono inspiegabili divieti e ideologia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che nel prossimo fine settimana sarà a Sorrento e a Salerno per l’avvio della raccolta firme per i 6 Referendum sulla Giustizia. "I campani - aggiungono - non si meritano questo, lo segnalerò già oggi al presidente Draghi”. (Rin)