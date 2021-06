Trasporti: Bellanova, per autotrasporto merci anche quest'anno deduzioni forfettarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno "saremo in grado di mantenere le deduzioni forfettarie delle spese non documentate agli stessi livelli dello scorso anno: 48 euro a viaggio per i viaggi fuori comune ed il 35 per cento per i trasporti infracomunali. Ho chiesto ai miei uffici di sollecitare gli uffici finanziari per la definizione degli importi e la relativa pubblicazione". E' l'annuncio che stamattina la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova (Iv) ha voluto fare nel corso dell'Assemblea Nazionale Confartigianato Trasporti introdotta dagli interventi dei presidenti Confartigianato Trasporti e Confartigianato Imprese Amedeo Genedani e Marco Granelli e focalizzata sulla sostenibilità nel campo del trasporto merci. "Ce lo siamo detti due giorni fa, al Tavolo Autotrasporto Merci che ho voluto convocare per avviare un confronto sullo stato dell'arte, ascoltare difficoltà e proposte, condividere e affinare un metodo di lavoro per affrontare nel migliore dei modi la fase tumultuosa che stiamo vivendo", ha proseguito Bellanova, "è necessario muoversi su un doppio binario. Da un lato mettere e valore e rafforzare gli strumenti necessari a sostenere le imprese e salvaguardare migliaia di posti di lavoro, dall'altro procedere verso riforme strutturali per creare, segmento per segmento, le condizioni ottimali di sviluppo all'interno dei rispettivi mercati di riferimento". (segue) (Com)