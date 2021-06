Trasporti: Bellanova, per autotrasporto merci anche quest'anno deduzioni forfettarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo avete messo al centro di questa giornata: il fattore abilitante di questo delicato e complesso, impegnativo, processo di transizione deve essere la sostenibilità, declinata sotto il profilo economico, ambientale e sociale", ha spiegato ancora Bellanova. "Voglio essere molto chiara: la sostenibilità non è termine astratto e non è un processo automatico perché richiede e impone cambiamenti profondi. E dunque o la sostenibilità è contemporaneamente sociale, ambientale, economica, o rischia di non essere. E questo non lo possiamo permettere". Dopo aver passato in rassegna strumenti e risorse destinate "a questo settore strategico per il Paese" e a sostenere l'intermodalità come marebonus e ferrobonus, Bellanova si è poi voluta soffermare sulla proposta già avanzata nel corso del confronto tenutosi giovedì mattina al Mims: il Tavolo legalità e regole. Tema, ha detto, "che dovremo essere capaci di approfondire e governare insieme perché la qualità della crescita e della competitività di questo settore dipende anche da quanto e come sapremo contrastare concorrenza sleale, ogni forma di dumping sociale ed economico, e da come sapremo rafforzare la tutela degli aspetti sociali e del lavoro. E' un aspetto cruciale per la sostenibilità sociale e la tenuta delle comunità che si impone con la stessa forza, se non di più, con cui si impone l'impegno volto alla transizione ecologica dell'intero mondo dei trasporti. Se diciamo no alla criminalizzazione di questo settore, dove insistono centinaia di imprese sane e che vogliono competere nelle regole", ha proseguito Bellanova, "dobbiamo, tutti, essere capaci di sconfiggere concorrenza sleale, dumping, pratiche opache, sleali, illegali, dovunque si annidino. So che per voi equivale anche a richiamare attenzione sulla necessità di avere certezza nei tempi di pagamento dei servizi effettuati e sui costi di riferimento di esercizio dell'impresa autotrasportistica che non devono essere sottosoglia per non alimentare abusivismo e illegalità. Il Tavolo, che vedrà la partecipazione dei Ministeri interessati e di tutti gli attori sociali, e che per quanto mi riguarda riprende il lavoro messo in piedi al Mise da viceministra allo sviluppo economico, darà l'occasione per affrontare in modo organico e puntuale tutte le criticità, individuando soluzioni e strumenti, mettendo a fattor comune gli input che saremo nella condizione di individuare". (Com)