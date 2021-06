Turchia: Erdogan avvia lavori nuovo canale del Bosforo, si apre nuova pagina di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Tayyip Erdogan ha avviato la costruzione del Canale di Istanbul, che attraverserà parallelamente il Bosforo e collegherà il Mar Nero e il Mar di Marmara. Erdogan ha preso parte alla solenne cerimonia di avvio dei lavori, premendo il pulsante simbolico e dando così il via al progetto. La costruzione inizierà con uno dei sei ponti sul futuro canale. "Oggi apriamo una nuova pagina nello sviluppo della Turchia, posando la prima pietra nella costruzione del primo ponte sul Canale di Istanbul, che sarà lungo 45 chilometri e avrà una larghezza minima di 275 metri e una profondità di 21 metri. Sarà un progetto che garantirà benefici a Istanbul, alla Turchia e a tutti noi", ha detto Erdogan, secondo cui il Canale verrà completato entro sei anni con un costo stimato di 15 miliardi di dollari. Secondo il presidente turco, il Bosforo sta vivendo una fase di grande stress”, visto che sono “45 mila le navi che ogni anno attraversano” il canale. “Il passaggio di ogni grande nave comporta un rischio per la città: trasportano merci diverse e, in caso di incidente, la città e i suoi beni culturali sono in grave pericolo a causa di incendi e altri danni", ha detto il leader turco. (segue) (Tua)