Turchia: Erdogan avvia lavori nuovo canale del Bosforo, si apre nuova pagina di sviluppo (2)

- Erdogan ha aggiunto che, secondo i calcoli del governo, entro il 2050 circa 78 mila navi all'anno attraverseranno il Bosforo, ma solo 25 mila navi lo potranno fare in sicurezza. "Stiamo esaminando il nuovo progetto come un progetto per salvare il futuro di Istanbul. Abbiamo effettuato tutti gli studi necessari, compreso il sondaggio e la valutazione dell'impatto ambientale", ha aggiunto Erdogan. Il presidente turco, inoltre, ha criticato l'opposizione che si oppone alla costruzione del canale. (segue) (Tua)