Turchia: Erdogan avvia lavori nuovo canale del Bosforo, si apre nuova pagina di sviluppo (3)

- La realizzazione da parte della Turchia del Canale di Istanbul ha suscitato forti critiche sia a livello nazionale che internazionale perché non sarà soggetto alla Convenzione di Montreaux, l'accordo internazionale che regola il passaggio delle navi sul Bosforo, concedendo ad Ankara un ampio margine di controllo del traffico navale. L'idea di creare un canale parallelo al Bosforo risale alla storia imperiale della città, sia bizantina che ottomana. Il progetto ritorna in auge a metà degli anni ’90 ed è al centro delle campagna elettorale per le elezioni municipali di Istanbul del 1994 del partito di centrosinistra Dsp, vinte però da un giovane Erdogan. L’idea di realizzare un canale parallelo al Bosforo viene riproposta da Erdogan durante il secondo mandato da premier nel 2011, tuttavia solo nel marzo 2020 il progetto ha iniziato a prendere una forma più concreta. In base ai progetti, il canale dovrebbe sorgere nella Tracia orientale, dividendo in due l'attuale lato europeo di Istanbul e formando di fatto un’isola tra l'Asia e l' Europa. (segue) (Tua)