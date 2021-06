Turchia: Erdogan avvia lavori nuovo canale del Bosforo, si apre nuova pagina di sviluppo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione del canale artificiale è stata più volte criticata dal sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, esponente del Partito popolare repubblicano (Chp), principale formazione politica di opposizione al partito di governo Akp. Secondo Imamoglu, il nuovo canale artificiale non sarebbe solo un "tradimento" per Istanbul ma letteralmente "ucciderebbe la città". Infatti, per la realizzazione del canale verrebbero abbattuti oltre 200.000 alberi e distrutti fino a 10.000 ettari di terreno agricolo. L’aspetto ambientalista rappresenta solamente uno dei problemi sollevati da coloro che si oppongono alla realizzazione del canale. Il 3 aprile un centinaio di ammiragli turchi in pensione ha firmato una lettera aperta per criticare il progetto, sostenendo che porrebbe le condizioni per il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Montreaux. Firmata nel 1936 in Svizzera, la convenzione garantisce il libero passaggio delle navi commerciali ponendo precisi limiti al transito delle navi da guerra sul Bosforo. Il presidente Erdogan ha bollato la lettera degli ammiragli in congedo come un tentativo di colpo Stato. Il 5 aprile le autorità turche hanno arrestato dieci ammiragli in pensione per aver firmato la dichiarazione. Secondo un recente sondaggio, quasi la metà della popolazione turca non approva il progetto, che però è fortemente sostenuto da Erdogan. (Tua)