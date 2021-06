Roma: Calabrese (M5s), risorse governative impiegate e investite su Atac, basta falsità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse governative assegnate Roma Capitale per il rinnovo delle infrastrutture sono state impiegate e investite su Atac. Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese (M5s). "Ecco l'ennesimo bluff targato Pd. Un elenco di falsità, informazioni e numeri totalmente inventati, a discapito dei cittadini. Un’offesa nei confronti della città e di Atac, l’azienda di trasporto pubblico della Capitale - sostiene l'assessore -. Quest’Amministrazione ha messo in campo investimenti mai fatti prima, senza fare debiti. Le risorse governative assegnate Roma Capitale per il rinnovo delle infrastrutture sono state impiegate in relazione dei progetti già definiti, o in via di completamento, o in attesa delle rispettive convenzioni da parte del Mims. E' totalmente falso, quindi, sostenere che queste somme siano rimaste inutilizzate. Al contrario è stato invertito un trend che ha caratterizzato il trasporto pubblico romano per decenni, un periodo in cui non sono state stanziate risorse pubbliche non solo per il rinnovo del parco mezzi, ma anche per le infrastrutture". (segue) (Rer)