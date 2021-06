Roma: Calabrese (M5s), risorse governative impiegate e investite su Atac, basta falsità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo partiti - continua l'assessore Calabrese - da contratto di servizio Atac che si poggiava su 101 milioni di chilometri all’anno, ma che non aveva considerato la sostituzione della flotta per poterli effettuare. Incendi e guasti derivano da questa scelta scellerata. Noi siamo partiti da qui: con mezzi con oltre 20 anni di età. La sindaca Raggi ha cambiato rotta: abbiamo deciso di fare investimenti, comprando oltre 900 bus, investendo sulle officine, assumendo nuova forza lavoro, al contrario del passato in cui l'azienda riceveva centinaia di milioni extra contratto, senza aver lasciato documentazione su come venivano spesi. Non ci siamo arresi, evitando il fallimento della nostra azienda, dell’azienda dei romani. Chi fa finta di non vedere quanto abbiamo ereditato e non riconosce ciò che è stato fatto in questi anni dovrebbe vergognarsi - sottolinea Calabrese -. Basta con chi manipola informazioni e fa finta di non ricordare gli anni più bui di Roma e delle sue partecipate: buchi nei bilanci, investimenti mancati, assunzioni degli 'amici degli amici', mancanza di procedure trasparenti. Basta con chi vuole nascondere la realtà: è il Pd che voleva privatizzare Atac facendo finire in strada 12 mila persone. Questa è la verità", conclude l'assessore Calabrese. (Rer)