Germania: Soeder (Csu) stabilisce "linee rosse" per la prossima coalizione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riforma delle pensioni materne e contrarietà a qualsiasi aumento delle tasse: il leader dell’Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, a Norimberga ha presentato le liste elettorali della Csu traccia “le linee rosse” della campagna e di una futura coalizione di governo. “Il trend dei sondaggi è positivo. Ma altre maggioranze potrebbero ancora formarsi. Ecco perché non dobbiamo essere avventati”, ha detto il primo ministro della Baviera. Per la Csu e il suo naturale alleato, l’Unione cristiano-democratica (Cdu), è tempo di sfruttare il potenziale dell’elettorato. "Alla cancelleria, Armin Laschet deve essere un uomo dell'Unione e non un candidato verde", ha detto Soeder, secondo cui i Verdi sono tornati a rappresentare il partito degli ultimatum e dei divieti. La Csu chiede che alle madri vengano accreditati tre punti pensione anziché due e mezzo per figlio. "Non importa con chi governiamo, ma questa è una condizione", ha detto il primo ministro bavarese. Soeder si è espresso anche contro qualsiasi aumento delle tasse, una misura che “sarebbe un veleno per l'economia” che attualmente si sta riprendendo, dopo la pandemia di coronavirus. Servono invece imposte competitive sulle imprese e l'abolizione della sovrattassa di solidarietà. (Geb)