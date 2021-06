Torino: Confesercenti, a Porta Palazzo assemblea per rinnovo cariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, a Torino, l’assemblea elettiva della Confesercenti di Torino e provincia. L’appuntamento è per le 9 sotto la Tettoia dei produttori a Porta Palazzo. Nella prima parte della mattinata si procederà al rinnovo delle cariche (presidente, assemblea e presidenza provinciale). Poi il confronto con gli interlocutori istituzionali e politici sulle principali tematiche che riguardano le categorie del commercio, del turismo e dei servizi, soprattutto dopo oltre un anno di travagli e difficoltà per le imprese e le persone. La tradizionale relazione è sostituita da un’intervista a tutto campo al presidente Banchieri condotta da Gabriele Russo, giornalista della TgR Piemonte Rai. “Nell’anno della pandemia – dice il presidente Giancarlo Banchieri – si sono spostate le merci e non le persone: l’‘economia della distanza’ ha segnato negativamente sia le persone, sia le imprese locali, a esclusivo vantaggio delle grandi piattaforme del web. Non sono queste la vita e l’economia che vogliamo: è dunque necessario ridare valore al commercio diffuso (negozi e mercati), basato sullo spostamento delle persone”. (Rpi)