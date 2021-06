Libia: ex ministro Bashagha loda sforzi Draghi a sostegno del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha lodato “i grandi sforzi” compiuto dall’Italia e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel mobilitare il sostegno internazionale a favore della Libia e fissare le priorità per il Paese, in particolare la sicurezza e la transizione democratica attraverso le elezioni del 24 dicembre. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Bashagha ha sottolineato inoltre come con questo operato l’Italia si confermi un partner strategico per la Libia.(Lit)