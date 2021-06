Lavoro: Orlando, rafforzare dialogo sociale, discutiamo sugli strumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ascolto è fondamentale. Siamo in una fase in cui si deve rafforzare il dialogo sociale". Lo dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite all'evento di SkyTg24 "Live in Firenze". “In che termini queste richieste verranno accolte è una discussione che si sta facendo. Oggi discutiamo su come rafforzare gli strumenti che ci sono. Quanti più strumenti si costruiscono alla luce delle posizione della maggioranza, meglio sarà", sottolinea Orlando.(Rin)