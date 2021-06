Torino: Pinerolo, nasce Scopricollina, percorso naturalistico di 10 chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collina di Pinerolo (Torino) e il territorio circostante hanno un potenziale tutto da scoprire: percorsi percorribili a piedi, in bicicletta e con altri mezzi, che offrono bellissimi panorami e scorci interessanti. Da oggi, 26 giugno, sarà più facile conoscerla, grazie al percorso SCOPRICOLLINA, realizzato dall’Associazione Pinerolo & Valli Experience con il contributo e il patrocinio della Città di Pinerolo e il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, che accompagna i fruitori alla scoperta delle sue vicende storiche, dei significati culturali, del patrimonio agricolo e naturalistico, su un anello di circa 10 km. SCOPRICOLLINA è un percorso segnalato e di libera fruizione, caratterizzato da una Mostra permanente site specific, composta da numerose sagome in corten di dimensione reale, che raffigurano personaggi, elementi storici o curiosità legate alle aree toccate dal percorso e costituiscono lo strumento di conoscenza dei luoghi in cui sono collocate. Tra i personaggi raffigurati spiccano Edmondo De Amicis, Ortensia da Piossasco, Giovanni Prever e Margherita Tron, Luigi Facta e anche un minatore, un viticoltore, un soldato, un olivicoltore, un cannone e una dama medioevale. Ad ogni sagoma è collegato un codice QR che permette di ascoltare un audio descrittivo del luogo e del personaggio, registrato dall'attrice e doppiatrice pinerolese Marta De Lorenzis. Sono stati individuati i seguenti punti, che coinvolgono beni, luoghi pubblici e partner privati: Piazza San Donato, Casa del Senato, Palazzo Acaja, Basilica di San Maurizio, Casa De Amicis, Strada dei cannoni, Az. Agricola Dai Dellerba, Strada coperta della cittadella, Villa Facta, Santa Brigida - dimora storica Castello, Pilone Fumna Morta, Paesaggio vitato, Casa fotografo Pietro Santini, Az. Agricola Giro di Vite, Miniera grafite, Residenza La beccata - Società Agricola BEA s.s., Cappella Santa Lucia affreschi, Fonderia cannoni cittadella, Variante centro storico, Museo Mario Strani – Villa Prever. (segue) (Rpi)