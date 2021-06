Torino: Pinerolo, nasce Scopricollina, percorso naturalistico di 10 chilometri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso è affiancato anche dall’APP interattiva GAIASMART, fruibile da smartphone, consigliata per chi desidera percorrere il sentiero in modalità gaming e più sportiva, mettendosi in gioco ed esplorando la collina attraverso una narrazione di curiosità storico/culturali del territorio. Il gioco prevede dei buoni sconto da consumare presso le aziende “Made in Pinerolo”, per chi termina gli anelli proposti (i percorsi disponibili sono distribuiti su diverse lunghezze). L’Associazione Pinerolo e Valli Experience ha potuto realizzare il progetto grazie alla partecipazione al bando per la selezione di proposte e l'assegnazione di contributi a iniziative in ambito turistico, culturale e sportivo del Comune di Pinerolo. "Il percorso - racconta Barbara Albis, presidente dell'Associazione Pinerolo e Valli Experience - è stato realizzato grazie all’impegno di molte persone di Made in Pinerolo: innanzitutto della guida turistica Stefano Ricca, che ha condotto uno studio approfondito sul percorso, sui testi e sulle figure che sono poi state realizzate in corten, delle giovani aziende agricole della collina e di collaboratori pinerolesi, che hanno dimostrato l’amore e la passione verso questo territorio". Come sottolinea Francesca Costarelli, Assessora al Turismo della Città di Pinerolo "Il bando premiava quelle iniziative di promozione turistica capaci di favorire riscoperta e valorizzazione dei luoghi d’interesse storico, culturale e paesaggistico della città e del territorio. Come amministrazione crediamo sia estremamente importante favorire una visione di turismo lento capace di offrire un’esperienza unica al fruitore, attraverso una narrazione dei luoghi che ne esalti storie e curiosità senza dimenticare valori come il rispetto per il territorio, la sostenibilità ambientale, l’incontro. Scopricollina è sicuramente tutto questo". (Rpi)