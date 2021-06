Grecia-India: premier Mitsotakis annuncia ingresso nell'International Solar Alliance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il ministro degli Esteri indiano Subramanyam Jaishankar hanno discusso della cooperazione strategica e hanno annunciato l'adesione della Grecia all'International Solar Alliance. Lo ha riferito l’ufficio stampa del premier ellenico. Il ministro degli Esteri indiano si trova per la prima volta in visita in Grecia e Mitsotakis ha affermato che Atene attribuisce particolare importanza alle relazioni con l'India, mentre Jaishankar ha confermato l'ottimo livello delle relazioni bilaterali. "Penso che questa sia una vera opportunità per discutere come possiamo far progredire le nostre relazioni bilaterali. Stiamo prestando particolare attenzione alle nostre relazioni con l'India", ha detto Mitsotakis. Secondo il primo ministro, dal punto di vista della cooperazione economica, la Grecia sarebbe un naturale punto di ingresso per le aziende indiane nel mercato europeo. Jaishankar, peraltro, inaugurerà oggi una statua dedicata al Mahatma Gandhi realizzata di fronte all’ambasciata indiana ad Atene. (segue) (Gra)