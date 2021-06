Grecia-India: premier Mitsotakis annuncia ingresso nell'International Solar Alliance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri indiano ha affermato che la Grecia sostiene i rapporti fra Nuova Delhi e l’Unione europea. "Siete anche, da molti punti di vista, un punto di incontro per le nostre relazioni con l'Europa dell'Est e la Russia da un lato e l'Ue dall'altro", ha affermato il ministro. "Abbiamo molto interesse per il Golfo Persico e il Medio Oriente", ha aggiunto Jaishankar. Durante l'incontro, i due interlocutori hanno discusso delle prospettive per stabilire una cooperazione strategica in varie aree di interesse reciproco che darà un nuovo impulso alle relazioni bilaterali. "È stato annunciato che la Grecia ha aderito all'International Solar Alliance, un'iniziativa dell'India. Mitsotakis ha notato il contributo positivo di questa iniziativa allo sfruttamento dell'energia solare", si legge nella nota del governo ellenico. L'obiettivo principale dell'alleanza è l'uso efficiente dell'energia solare per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. (Gra)