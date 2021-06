Grecia-India: incontro ministri Esteri, relazioni solide e opportunità di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia e India intrattengono relazioni strette e amichevoli che sono state rafforzate dai valori condivisi di democrazia, stato di diritto, pluralismo, uguaglianza, libertà di parola e rispetto dei diritti umani. È quanto emerso dall’incontro fra i ministri degli Esteri dei due Paesi, Nikos Dendias e Subrahmanyam Jaishankar, oggi in visita ad Atene. “I ministri hanno avuto un ampio scambio di opinioni sull'ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, che continuano ad approfondirsi e ad espandersi rapidamente, e hanno notato con soddisfazione la cooperazione in corso in diversi settori, come commercio e investimenti, scienza e tecnologia, cultura, accademici. Si è inoltre convenuto di lavorare insieme per rafforzare ulteriormente la collaborazione in questi settori”, si legge in una nota del dicastero ellenico. Il ministro degli Esteri greco ha firmato e consegnato alla parte indiana l'accordo sull'International Solar Alliance, una decisione che, secondo ambedue i ministri, aiuterà i due Paesi nella realizzazione degli obiettivi energetici fissati dai rispettivi governi per rendere l'energia rinnovabile una parte significativa dell'approvvigionamento energetico. (segue) (Gra)