Grecia-India: incontro ministri Esteri, relazioni solide e opportunità di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri hanno discusso dei recenti sviluppi riguardanti il Mediterraneo orientale, Cipro e la Libia e hanno convenuto che lo stato di diritto e il rispetto della sovranità, dei diritti sovrani e dell'integrità territoriale, conformemente al diritto internazionale, sono principi fondamentali delle relazioni internazionali che devono essere osservati da tutti. Secondo quanto riferisce la nota del ministero greco, entrambi i Paesi hanno riconosciuto la minaccia rappresentata dalla radicalizzazione, dall'estremismo violento e dal terrorismo, compreso il terrorismo transfrontaliero e hanno sottolineato che non può esserci alcuna giustificazione per questi in qualsiasi forma o manifestazione. I capi delle diplomazie hanno discusso della situazione globale del Covid-19 e del processo di ripresa economica, concordando la necessità di sforzi congiunti per combattere la malattia e lavorare insieme per consolidare le attività economiche e commerciali durante e subito dopo la pandemia. Jaishankar, infine, ha invitato l’omologo Dendias a ricambiare la visita. (Gra)