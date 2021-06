Lavoro: Orlando, esiste rischio frattura sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio paventato dai sindacati di una possibile frattura sociale “esiste”. Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze" che aggiunge: “E’ sbagliato negarlo nel dibattito. Anche quando ci sarà la ripresa non è detto che porti con sé una proporzionale ripresa e che l’occupazione torni in quei settori dove si è perduta. Molte persone perderanno il lavoro. Per questo insisto sul rafforzare il dialogo sociale", sottolinea il ministro.(Rin)