Azerbaigian-Armenia: ministro Difesa di Baku, stiamo gestendo la situazione al confine

- L’Azerbaigian sta gestendo la situazione al confine con l’Armenia, anche se c’è molto lavoro da fare. Lo ah detto il ministro della Difesa azerbaigiano, Zakir Hasanov, in un’intervista a “Real Tv”."Abbiamo liberato le nostre terre dall'occupazione e ripristinato la nostra integrità territoriale. Ci sono, tuttavia, una serie di problemi e li stiamo affrontando”, ha detto Hasanov. Per quanto concerne la situazione ai confini, il ministero della Difesa lavora a stretto contatto con il Servizio di frontiera. “Ci sono dei territori contesi. Ma è chiaro che questi territori sono nostri, mentre la parte armena li considera come una questione su cui negoziare. C'è molto lavoro in corso per risolvere questi problemi ", ha detto il ministro.(Rum)