Sociale: Acli Roma, 73 per cento stranieri non partecipa attivamente alla vita della città (2)

"La riflessione - si legge nella nota delle Acli di Roma - è partita proprio dall'attività di ascolto dei cittadini stranieri regolari (che a Roma sono circa 347.000, il 12,3 per cento della popolazione, una piccola città nella città) che le Acli di Roma svolgono quotidianamente, incontrando oltre 15.000 stranieri di 126 nazionalità (provenienti da 24 paesi comunitari e 102 paesi extracomunitari) nel solo anno della pandemia attraverso sportelli di servizi, progetti e iniziative di aiuto, orientamento e sostegno. Un ascolto che ha trova riscontro anche dai risultati del questionario sottoposto a oltre 600 stranieri residenti nella Capitale. Da questi, è emerso anche come il 48 per cento degli intervistati dichiara di essersi sentito abbastanza accettato, seguito dal 26% che si è sentito molto accolto, e dal 16 per cento che si è sentito moltissimo parte integrante della città. Al loro arrivo in città le difficoltà più grandi sono state legate alla lingua (per il 49 per cento), e alla mancanza dei familiari (32,8 per cento), mentre la mancanza di lavoro scende al terzo posto (20,5 per cento)".