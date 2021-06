Sociale: Acli Roma, 73 per cento stranieri non partecipa attivamente alla vita della città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I problemi principali riscontrati nella città - spiegano le Acli di Roma - , poi, simili a quelli delle persone nate a Roma: l’87 per cento vorrebbe aumentare il livello di pulizia, il 79 per cento aumentare le possibilità lavorative soprattutto per lavori 'di qualità' che garantiscano maggiori tutele e diritti, mentre il 62 per cento desidera un miglioramento dei servizi pubblici, dai mezzi di trasporto alla possibilità degli uffici amministrativi di ricevere informazioni in lingua (almeno nelle principali). Risulta anche, però, che gli stranieri, così come rilevato sempre dalle Acli di Roma per i giovani, non partecipano attivamente alla vita di quartiere: ben il 73 per cento, sostiene di non prendervi parte". A partire da questi e altri risultati del questionario, nel corso della diretta si sono confrontati la presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì, il responsabile area immigrati della Caritas Roma, Lorenzo Chialastri, e il fondatore dell'impresa sociale Sophia Mor Amar. È stata inoltre presentata la buona pratica "Migrarti: Spettacolo" dall'ideatore e coordinatore Paolo Masini. Ha moderato l'incontro il presidente della stampa estera Maarten Lulof von Aalderen. (segue) (Com)