Sociale: Acli Roma, 73 per cento stranieri non partecipa attivamente alla vita della città (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portiamo avanti con questo cantiere - dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia - uno stile, quello di lavorare 'con' e non lavorare 'per'. In questo caso, questo approccio è particolarmente importante perché siamo convinti che per superare finalmente differenze e diffidenze è necessario conoscersi e gli incontri rappresentano sempre un arricchimento. Il primo passo per una vera inclusione è una nuova narrazione, che non deve edulcorare i problemi, che pure ci sono, ma che consenta di ampliare lo sguardo su tutta la ricchezza che portano gli stranieri, che va riconosciuta e valorizzata. Ad esempio, a Roma sono quasi 70.000 le imprese gestite da stranieri, e circa 35 mila lavoratori italiani sono alle dipendenze di un imprenditore immigrato nella Capitale. Abbiamo individuato - aggiunge Borzì - quattro linee di intervento, che uniscano la concretezza e l’urgenza a uno sguardo lungimirante verso una visione di città aperta, accogliente, solidale. La prima è far diventare Roma una città multilingue, con un multilinguismo a doppia mandata per stranieri, lingue straniere per gli italiani e italiano per gli stranieri, e un multilinguismo 'urbano', che venga utilizzato anche per le segnaletiche. Poi dare maggiore forza al lavoro dignitoso, riconoscere sempre di più il diritto fondamentale alla casa, anche per gli stranieri, e infine favorire la partecipazione civica, essenziale per aumentare le relazioni". (segue) (Com)