M5s: Orlando, crisi non auspicabile per nessuno, a rischio equilibrio maggioranza

- La crisi del M5s "è un fatto non auspicabile per nessuno, mi auguro si risolva positivamente". Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". E' normale che "il governo Draghi determini dei contraccolpi nei partiti", spiega il ministro. "Se il M5s dovesse entrare in crisi modificherebbe gli equilibri nella maggioranza e aprirebbe una questione anche nel Pd", aggiunge Orlando.(Rin)