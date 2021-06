Lavoro: Orlando, proseguire con selettività per settori più in sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo mossi nell’ottica della selettività già con il primo decreto Sostegni. E’ stata già fatta questa scelta. Si può sviluppare ulteriormente guardando ai settori che hanno sofferto di più per non avere contemporaneamente una serie di crisi che si piazzano in un momento in cui la ripresa non si è pienamente consolidata". Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze".(Rin)