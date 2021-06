Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), Roma sommersa, commissariare Raggi e Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma sommersa dai rifiuti: commissariare Raggi e Zingaretti. "Siamo preoccupati e sconcertati dalla situazione in cui versa la nostra città con montagne di rifiuti che sovrastano i cassonetti invadendo anche i marciapiedi, oltre che le piazzole di ricariche per le auto elettriche e le piste ciclabili". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Un grido di allarme che proviene da ogni quadrante della città, ma in particolare nella zona sud-est della Capitale dove nelle strade ci sono vere e proprie discariche a cielo aperto - aggiunge Figliomeni -. Le amministrazioni a guida Pd e 5 Stelle stanno riuscendo a farci rivivere, nuovamente, una pagina buia del nostro Paese, in quanto questa situazione, purtroppo, non ha nulla da invidiare alla famosa crisi dei rifiuti di Napoli del 2008 che ha occupato per lungo tempo e con grande risalto i principali mezzi di comunicazione di massa. Questo è quello che stiamo subendo mentre Roma sprofonda sotto il peso dell'immondizia e dell'incapacità, con l'odore nauseabondo che raggiunge ogni angolo dell'Urbe. È inaccettabile che il Sindaco Raggi vada a pontificare in televisione e, forse non conscia di quello che sta causando ai romani, si definisce una lupa 'perché tale animale, simbolo di Roma, protegge il branco e i suoi cuccioli e io mi sento di proteggere il mio branco e i miei cuccioli che sono i cittadini di Roma'. Non crediamo - continua Figliomeni - che la lupa tratti i suoi cuccioli come lei sta trattando i cittadini e la città di Roma, una Capitale presa di mira dagli organi di informazione e schernita per la tante criticità che, sotto la sua gestione, sono esplose. Una Capitale che sul web non ha più una lupa come stemma, ma un cinghiale. Ecco l'immagine di Roma sul web e sugli organi di stampa. Confidiamo che il Prefetto di Roma, nella riunione prevista per lunedì 28, riesca a far assumere le loro responsabilità ai vertici del Campidoglio e della Regione Lazio affinché si possa uscire da questo incubo. In ogni caso si vergognino i grillini e la sinistra per come hanno ridotto la città eterna. La Capitale d'Italia non merita tutto questo", conclude Figliomeni. (Com)