Milano: Sala, città ha bisogno dei fondi Pnrr e della riforma delle gare pubbliche

- "Dare fondi del Pnrr agli amministratori non è un atto di generosità ma è necessario: a Milano abbiamo una progettualità che riguarda i prolungamenti delle metropolitane, il ripristino dell'edilizia popolare, abbiamo 70 mila appartamenti, 150 mila persone, il 12 per cento della popolazione. Non c'è solo questo, nelle mie richieste ci sono tante cose, c'è anche la forestazione e la revisione delle gare pubbliche che sono un disastro: la concorrenza perfetta negli appalti pubblici non funziona, una volta su due vediamo società che falliscono o non sono in grado di eseguire le opere". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al corso "Il mondo dopo - Pandemia e Costituzione: il nuovo modello di Stato" organizzato dalla Fondazione Pd.(Rem)