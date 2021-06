Ue: Sassoli dopo incontro con Papa, ci ha esortato a garantire difesa dei diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è stato ricevuto oggi da Papa Francesco. Al termine del colloquio, parlando con la stampa, Sassoli ha dichiarato che "è stato un incontro molto importante" e che "è stata ribadita la difesa della centralità della persona" in tutti gli ambiti, "dalle politiche per l'immigrazione ai diritti". Sassoli, inoltre, ha evidenziato come il Papa abbia esortato a "un'Europa che vuole una politica comune e che in questi quindici mesi", segnati dalla pandemia, "ha fatto esperienza di una grande solidarietà". (Civ)