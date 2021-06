Lavoro: Orlando, riforma ammortizzatori pronta entro il prossimo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho visto il ministro Giorgetti, vedrò il ministro Franco, la cui parola sarà decisiva. Entro il prossimo mese saremo in grado di avere un testo articolato, sul quale abbiamo già lavorato". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite all'evento di SkyTg24 "Live in Firenze" parlando della riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali. "Faremo un passaggio definitivo, dopo un’interlocuzione con le forze sociali. Poi come farlo entrarlo in vigore o legarlo alla legge di bilancio lo vedremo", aggiunge. Sui soldi che serviranno "ne dovrò parlare col ministro Franco. Sarà una proposta considerevole, ma sostenibile”, sottolinea Orlando. (Rin)