Abruzzo: Cgil, da lunedì parte la “Carovana dei Diritti” in provincia dell’Aquila

- Abbiamo scelto la 'Carovana dei Diritti' per praticare un nuovo modello di azione sindacale che si richiama alla formula di 'Sindacato di Strada' e che vuole dare il senso della vicinanza della nostra organizzazione alle cittadine e i cittadini, attraverso un percorso in movimento". Lo ha detto Francesco Marrelli, segretario generale Camera del Lavoro della Cgil dell'Aquila. "La Carovana dei diritti vuole essere un momento di ascolto e di condivisione con le nostre comunità, un momento di confronto anche con le istituzioni locali per capire quale modello di sviluppo costruire insieme. Un modello - aggiunge - che parta dai diritti e dal senso di appartenenza ad un territorio, dalla salvaguardia e conservazione ambientale, dal senso di giustizia sociale e di equità. Un modello utile a ricostruire un legame solidaristico tra le persone". (segue) (Gru)