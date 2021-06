Sociale: Campidoglio, al via consegna pacchi generi alimentari di Coldiretti per fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale e Coldiretti Lazio danno il via a una distribuzione di pacchi con generi alimentari tra i cohousing capitolini, a beneficio di persone anziane, persone senza dimora e giovani neomaggiorenni in uscita dalle case famiglia. Dieci le strutture del Comune coinvolte, per un totale di 55 persone beneficiarie, che riceveranno altrettanti pacchi con 25 kg di prodotti alimentari donati dalla Coldiretti Lazio. Ciascun pacco contiene prodotti come pasta, riso, legumi, olio, zucchero, farina, passata di pomodoro, insaccati, tonno, formaggio e latte. "Questa iniziativa rappresenta un altro tassello che aggiungiamo all'impegno costante per sostenere persone in condizioni di fragilità - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Sviluppare sinergie sul territorio è fondamentale. In questi mesi abbiamo distribuito pacchi con generi alimentari e beni di prima necessità a singoli e famiglie di tutta la città, abbiamo fatto arrivare nelle case la Carta Spesa Roma per sostenere l'acquisto diretto alla spesa e abbiamo voluto con forza avviare il microcredito sociale e d'impresa per chi altrimenti, non potendo dare garanzie alle banche, non avrebbe potuto avere accesso ad alcun finanziamento. Sono azioni fondamentali soprattutto nel momento delicato che stiamo attraversando", conclude Raggi. (segue) (Com)