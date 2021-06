Sociale: Campidoglio, al via consegna pacchi generi alimentari di Coldiretti per fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguiamo con la più grande operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano avviata per la prima volta su tutto il territorio nazionale da Coldiretti. Durante la pandemia non abbiamo mai fatto venir meno il nostro sostegno 'a chi ne ha più bisogno', che poi è anche il nome dell'iniziativa promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese", spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. Proprio nell'ambito di questa iniziativa, lo scorso aprile Coldiretti Lazio aveva consegnato alla sindaca di Roma Virginia Raggi e all'assessora Veronica Mammì, ulteriori 500 chili di prodotti Made in Italy, destinati alle famiglie in difficoltà. "Ai quali andranno ora ad aggiungersi - prosegue Granieri - oltre 1400 chili di formaggi, salumi, pasta, riso, dolci tutti di ottima qualità e a chilometro zero, contenuti nei 55 pacchi alimentari consegnati alla Sindaca Virginia Raggi al mercato di Campagna Amica di via San Teodoro al Circo Massimo". (segue) (Com)