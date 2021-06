Sociale: Campidoglio, al via consegna pacchi generi alimentari di Coldiretti per fragili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cohousing, che abbiamo aperto con grande impegno in questi anni, rappresentano un approdo sicuro per persone che hanno bisogno di essere accolte e valorizzate, ciascuna nella propria specificità e secondo le proprie esigenze - aggiunge l'assessora alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì -. L'obiettivo è accompagnare chi entra in questi appartamenti condivisi lungo percorsi che, a seconda dei casi, possono avere come obiettivo la formazione e l'avviamento al lavoro, il reinserimento sociale o il sostegno per migliorare la qualità della vita. Una rivoluzione dell'accoglienza, pensata in ottica di autonomia e riscatto della persona, in un ambiente di condivisione di tipo familiare. L'arrivo di questi pacchi di generi alimentari rappresenta un segnale importante, un segno di attenzione e vicinanza ai nostri ospiti da parte chi opera sul nostro territorio, in sinergia con l'Amministrazione, per il bene comune", conclude l'assessore. (Com)