Omofobia: Zan, colpa dell'opposizione se la legge non è stata ancora approvata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come dichiara il deputato Alessandro Zan, a margine dell'evento "La Cura" - promosso dal Pd Milano Metropolitana nell'ambito della Pride Week -, che si è tenuto presso il Memà Cafè in largo Bellintani a Milano, è colpa dell'opposizione se la legge contro l'omofobia non è ancora stata approvata. Rispondendo a Berlusconi - che ieri all'evento di lancio delle amministrative a Milano, ha detto che ci sono riforme più importanti da fare rispetto al Ddl Zan -, il deputato ha affermato che "Il parlamento si può occupare di tutto, ci sono ancora quasi mille parlamentari che lavorano ogni giorno da un punto di vista legislativo. Si può approvare la legge Zan, anzi io faccio un appello all'opposizione: se loro non presentassero migliaia di emendamenti ostruzionistici e non bloccassero i lavori in commissione, la legge sarebbe già approvata. Sono loro che facendo l'ostruzionismo - ha continuato Zan - allungano i tempi e rendono tutto più difficile. Se la smettessero e dessero la possibilità al parlamento di approvare una legge di civiltà che il Paese aspetta da tempo, ci sarebbe lo spazio poi per fare tutto il resto. È colpa dell'opposizione se siamo ancora qui" ha concluso. (Rem)