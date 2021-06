Sesto San Giovanni: arrestato 43enne per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, a Sesto San Giovanni, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 43 anni, irregolare in Italia, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, impiegati in un servizio mirato al contrasto dell'attività di spaccio nell'area della stazione di Sesto San Giovanni, hanno sorpreso un uomo che, dopo essersi intrattenuto con alcuni giovani, ha ricevuto dei soldi per poi allontanarsi. Alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare salvo poi desistere, ma evidenziando un palese nervosismo. A seguito di una perquisizione personale sono stati rinvenuti e sequestrati 8 dosi di marijuana, per un peso di circa 70 grammi e 35 euro in contanti. (Com)