Omofobia: Zan, da Ostellari non c'è credibilità, ha tentato in ogni modo di affossare legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato Alessandro Zan, "da Ostellari non c'è credibilità", come ha detto a margine dell'evento "La cura" che si è tenuto in largo Bellintani a Milano, in merito alla convocazione del tavolo di lavoro per mercoledì prossimo da parte del senatore leghista Andrea Ostellari. "Prima Ostellari ha tenuto la legge nel cassetto e ha insabbiato la legge in commissione giustizia, poi c'è stata un'ondata di protesta e lui è stato costretto a calendarizzare i provvedimenti" ha spiegato Zan. "Poi però ha fissato 170 audizioni per rallentare questo processo e se noi stessimo ad aspettarle tutte non basterebbero tre anni. Da Ostellari non c'è credibilità, perché ha in tutti i modi tentato di affossare la legge. Adesso viene a convocare un tavolo per aprire un dialogo, ci andremo, ma non c'è credibilità da parte di qualcuno che ha tentato e probabilmente tenterà di affossare la legge" ha concluso Zan. (Rem)