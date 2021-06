Lavoro: Oddati (Pd), urgenti solidarietà e impegno corale per ripartenza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiamavano Camarda e Valerio. Il primo era un migrante, un bracciante agricolo di 27 anni. Il secondo un ragazzo italiano di 35 anni che dava volantini a Galatina, nel leccese. Si chiamavano, perché nei giorni scorsi sono venuti a mancare tutti e due. Il primo, mentre tornava dall'estenuante lavoro nei campi, ha un avuto un infarto. Il secondo si è sentito male a causa del caldo e della fatica, e purtroppo non c'è stato niente da fare". Lo afferma in una nota Nicola Oddati della direzione Nazionale del Partito democratico. "C'è un tema in Italia che non è più possibile ignorare. Quel tema è il lavoro. Un lavoro che in questo Paese viene spesso sfruttato a condizioni abominevoli - aggiunge Oddati -. Condizioni che portano persone a lavorare 8, 10 ore o anche più nei campi con temperature torride, spesso per paghe misere che arrivano a pochi euro. Condizioni che portano altre persone a farsi città da un capo all'altro a 40° per consegnare volantini, anche qui per pochi euro al giorno. A queste condizioni, non dobbiamo più starci". (segue) (Com)