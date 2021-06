Lavoro: Oddati (Pd), urgenti solidarietà e impegno corale per ripartenza Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non deve più starci. Non può più tollerarle, non può più lasciare che proliferino e diventino normalità - prosegue Oddati -. Per questo motivo serve, adesso, portare avanti due battaglie. La prima è quella sul salario minimo. Perché a 6 euro, 5 euro l'ora o a volte addirittura anche meno, per spezzarsi la schiena nei campi o a fare altri lavori estenuanti, non è possibile parlare di 'lavoro', ma di sfruttamento. Per questo serve un salario minimo: perché è una misura di civiltà che troppo a lungo il Paese ha aspettato. La seconda è sul blocco dei licenziamenti. È davvero molto apprezzabile l'impegnò del ministro Orlando per prorogarlo , ma bisogna stare attenti quando si parla di selettività e di categorie diverse su cui continuare ad applicare o non applicare quel blocco. Come dice giustamente Draghi non siamo ancora usciti dalla pandemia e bisogna usare cautela. La stessa cautela bisogna averla con il mondo del lavoro. Non è ancora tempo di consentire di licenziare, in nessun settore. Come dice Landini si usi la cassa integrazione. È il momento - conclude l'esponente dem - della solidarietà e dell'impegno corale per la ripartenza dell'Italia". (Com)