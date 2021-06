Torino: Lombardore, statale 460 di Ceresole chiusa un mese per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono, in questi giorni, gli interventi di ripristino della pavimentazione attivati da Anas sulle strade rientrate nel perimetro di gestione statale il 10 maggio. A partire da lunedì 28 giugno le lavorazioni interesseranno la strada statale 460 “di Ceresole” per un tratto di circa 2,3 chilometri a Lombardore (TO). Per consentire l’esecuzione degli interventi, che prevedono il risanamento della pavimentazione fino a una profondità di circa 50 centimetri, il tratto sarà chiuso alla circolazione in entrambe le direzioni fino al completamento dei lavori, previsto entro fine luglio. Per effetto della limitazione il traffico in direzione Torino e Rivarolo Canavese sarà indirizzato sulle provinciali 267 e 39. (Rpi)