Spagna: nuovi focolai di Covid nelle Baleari, indagini su "negligenze" settore alberghiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Baleari sta indagando sulle "negligenze" in alcuni dei nove hotel in cui hanno soggiornato gli studenti che hanno causato nuovi focolai per oltre 700 contagi di coronavirus. Le autorità competenti dell’esecutivo delle Baleari hanno effettuato ieri dei sopralluoghi a Platja de Palma, considerata l’area dove sarebbero iniziati i nuovi focolai, insieme ad agenti della Polizia Locale, ispettori del turismo e rappresentanti dei servizi di emergenza. I controlli proseguiranno per tutto il fine settimana. Il governo di Francina Armengol assicura in un comunicato che sono iniziate le indagini su possibili negligenze in alcuni alberghi "che non rappresentano lo sforzo maggioritario del settore turistico delle Baleari per continuare ad essere una destinazione sicura per residenti e visitatori". Il governo assicura che le ispezioni continueranno "per evitare che gli errori di pochi mettano a rischio gli sforzi della maggioranza e la ripresa economica delle nostre isole". Nel comunicato si ricorda inoltre che l'esecutivo delle Baleari ha già avviato un fascicolo per sanzionare gli organizzatori del concerto che ha favorito la diffusione dei contagi. Gli organizzatori rischiano sanzioni sino a 600 mila euro per grave violazione delle norme sanitarie. (Spm)