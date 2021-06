Messico: sindaca capitale Sheinbaum, restiamo fedeli alla linea del presidente Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Città del Messico "non ha bisogno di cambiare direzione" e rimane in linea con la politica nazionale del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Lo ha dichiarato al "Financial Times" la sindaca della capitale messicana, Claudia Sheinbaum, in un'intervista pubblicata oggi e rilasciata dopo settimane particolarmente provanti per la prima cittadina: al centro di una nuova ondata di casi di Covid-19, la città ha visto crollare ai primi di maggio un cavalcavia della metropolitana in un incidente nel quale sono morte 26 persone, prima che le elezioni di medio termine tenute a giugno consegnassero all'opposizione oltre la metà dei distretti della capitale, incluso quello di Tlalpan, dove Sheinbaum è stata sindaca dal 2015 fino alla fine del 2017. Per Sheinbaum, tuttavia, "non c'è bisogno di cambiare direzione": il presidente Obrador "è molto chiaro su dove sta andando e noi siamo con lui", ha detto la sindaca 59enne. Sheinbaum ammette tuttavia che i risultati delle ultime elezioni "meritano riflessione interna", pur dicendosi "sorpresa" dall'esito. La sindaca, considerata la favorita del presidente per la sua successione nel 2024, ha puntato il dito contro "la campagna di disinformazione" condotta dai detrattori e sostenuto che il crollo della metropolitana ha influenzato il voto. "Credo nel mio governo e credo nella trasformazione del mio paese", ha aggiunto al "Ft", dicendosi convinta che il neoliberismo non possa "far ritorno in Messico", dove "ha fatto molti danni". (Mec)