Germania: Schauble, elezioni parlamentari potrebbero subire ingerenze dall'estero (2)

- Il 78enne politico tedesco, che si candiderà nuovamente, ha parlato apertamente di “Russia Today”, un media legato al governo di Mosca, che ha definito “un'emittente che non si avvicina ai principi della libertà dei media". "Lo stato della libertà di stampa in Paesi come la Russia o la Turchia ha un impatto anche sugli elettori in Germania", ha spiegato il presidente del Bundestag. Nelle campagne di disinformazione, i cittadini devono poter contare anche su media autorevoli, secondo l'esponente della Cdu. “Dobbiamo essere consapevoli del pericolo”, ha detto Schauble. Le prossime elezioni federali si svolgeranno il 26 settembre. (Geb)